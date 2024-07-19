Киев • УНН
В Херсоне задержан 55-летний коллаборационист, который сотрудничал с оккупационными властями рф. Он был "правой рукой" главы департамента оккупационной администрации и публично поддерживал аннексию региона.
Служба безопасности задержала еще одного коллаборанта, который сотрудничал с рф при временной оккупации Херсона. Во время задержания он пытался убежать от правоохранителей: сбежал из дома через "тайный" выход и спрятался в подвале соседнего дома. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.
Детали
Злоумышленником оказался 55-летний руководитель одной из районных организаций городского "Союза ветеранов Афганистана". После захвата областного центра он добровольно предложил рф свою помощь в войне против Украины.
Тогда он стал "правой рукой" главы "департамента внешних связей и внутренней политики" местной оккупационной администрации рф. Одновременно он вошел в пул псевдоактивистов гауляйтера Сальдо, которые публично выступали в поддержку кремля якобы от имени рядовых людей и общественных организаций.
По данным следствия, в июле 2022 года коллаборационист был одним из главных участников пророссийского "форума", где он призвал "присоединить" регион в состав РФ. В дальнейшем кремлевские пропагандисты подали выступление фигуранта как "общую позицию" местной общины,
После освобождения Херсона коллаборант "залег на дно", надеясь избежать правосудия.
Контрразведчики СБУ задокументировали преступления фигуранта, установили его местонахождение и задержали.
Инициированная Службой безопасности языково-лингвистическая экспертиза подтвердила факты информационно-подрывной деятельности коллаборанта.
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Сейчас он находится под стражей. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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