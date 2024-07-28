В Херсоне по причине вражеской атаки 11 гражданских, из которых 3 детей, получили ранения. Об этом сообщает Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.

На этот час в Херсонской городской территориальной общине в результате обстрелов со стороны российских оккупационных войск получили ранения 11 мирных жителей, из них трое детей - проинформировал Роман Мрочко.

По информации, 2 взрослых и 2 детей госпитализированы. Кроме того, 6 человек и один ребенок будут дальше лечиться амбулаторно.

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