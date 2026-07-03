В Харьковской области расширили зону эвакуации гражданского населения
Киев • УНН
В Харьковской области расширили зону эвакуации из-за возможного обострения ситуации с безопасностью. Эвакуация охватывает общины Купянского, Богодуховского и Харьковского районов.
В Харьковской области расширили зону эвакуации гражданского населения из общин Купянского, Богодуховского и Харьковского районов. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Расширяем зону эвакуации гражданского населения из общин Купянского, Богодуховского и Харьковского районов области
Соответствующее решение приняли на заседании Совета обороны области при участии руководителей региональных ведомств: начальника областной прокуратуры Юрия Папуши, главы ГУ НП Петра Токаря, начальника Главного управления ГСЧС Артема Астахова, военных и начальников РВА.
Учитывается возможное обострение ситуации с безопасностью в приграничных и прифронтовых общинах.
В Шевченковской общине введена обязательная эвакуация из 41 населенного пункта: Аркадовка, Богодаровка, Василенково, Великие Хутора, Верхнезорянское, Гетмановка, Горожановка, Гроза, Журавка, Зорянское, Ивановка, Колесниковка, Лелюковка, Максимовка, Малые Крынки, Никольское, Мирное, Мирополье, Млынки, Мостовое, Новый Лиман, Новостепановка, Огурцовка, Отрадное, Александровка, Алексеевка, Петровка, Петрополье, Полтава, Раевка, Сазоновка, Самарское, Семеновка, Ставище, Станиславка, Старый Чизвик, Сумское, Татьяновка, Троицкое, Худоярово и поселок Шевченково.
В Богодуховском районе эвакуация будет проводиться из поселков Ульяновка и Заречное, сел Ивановка, Затишное, Воскресеновка, Корбины Иваны, Шкарлаты, Девятибратово, Зарябинка, Леськовка, Константиновка и Снеги.
В Дергачевской общине обязательную эвакуацию и обязательную эвакуацию детей в принудительном порядке объявлено в поселках Питомник, Новое, Слатино, а также селах Русская Лозовая, Соленый Яр, Безруки, Лещенки. Призываю жителей определенных населенных пунктов не пренебрегать собственной безопасностью и эвакуироваться, - отметил Синегубов. Эвакуация будет проводиться в тесной коммуникации с волонтерами, правоохранителями и спасателями.
Главной задачей определено сохранение жизни и здоровья граждан. Особое внимание уделяется семьям с детьми и маломобильным людям.
Их будут доставлять в транзитные центры, где эвакуированные будут получать всю необходимую поддержку — продуктовые и непродовольственные наборы, а также юридическую, психологическую и денежную помощь.
На Черниговщине объявили обязательную эвакуацию из 12 приграничных населенных пунктов24.06.26, 19:54 • 35556 просмотров