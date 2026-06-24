На Черниговщине объявили обязательную эвакуацию из 12 приграничных населенных пунктов

В Черниговской области совет обороны по запросу военных принял решение об обязательной эвакуации из 12 приграничных населенных пунктов с 1 июля. Об этом сообщил руководитель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, пишет УНН.

Детали

Речь идет о Прибыне, Шишковке и Рудне Корюковской территориальной общины, Лемешовке и Мощенке Городнянской общины, Воробьевке, Камени, Каменской Слободе, Карабанах и Чайкине Новгород-Северской общины, Газопроводном и Александровке Семеновской общины.

По данным общин и РГА, во всех этих населенных пунктах до сих пор остается около тысячи жителей. Среди них – 120 детей - отметил Чаус.

Он подчеркнул, что алгоритм действий уже отработан. Жителей проинформируют о местах сбора. Все необходимые службы задействованы. Утверждены эвакуационные маршруты и транспорт. Расселение людей – обязательное условие.

Места для временного проживания будут обеспечены. Эвакуацию должны завершить за два месяца - заявил глава ОВА.

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