На Черниговщине объявили обязательную эвакуацию из 12 приграничных населенных пунктов
Киев • УНН
Совет обороны Черниговской области принял решение об обязательной эвакуации из 12 приграничных населенных пунктов. В этих селах остается около тысячи жителей, среди которых 120 детей.
В Черниговской области совет обороны по запросу военных принял решение об обязательной эвакуации из 12 приграничных населенных пунктов с 1 июля. Об этом сообщил руководитель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, пишет УНН.
Детали
Речь идет о Прибыне, Шишковке и Рудне Корюковской территориальной общины, Лемешовке и Мощенке Городнянской общины, Воробьевке, Камени, Каменской Слободе, Карабанах и Чайкине Новгород-Северской общины, Газопроводном и Александровке Семеновской общины.
По данным общин и РГА, во всех этих населенных пунктах до сих пор остается около тысячи жителей. Среди них – 120 детей
Он подчеркнул, что алгоритм действий уже отработан. Жителей проинформируют о местах сбора. Все необходимые службы задействованы. Утверждены эвакуационные маршруты и транспорт. Расселение людей – обязательное условие.
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