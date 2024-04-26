В Харькове умер полковник полиции Александр Иванов, который попал под повторную атаку "шахедов"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
kharkivХарьков
Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
  •  104384 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
  •  114977 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
  •  117268 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
  •  111046 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
  •  77232 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
  •  76406 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  153061 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  167865 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
24 апреля 2024, 09:26  •  172315 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
24 апреля 2024, 09:11  •  151386 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

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В Харькове умер полковник полиции Александр Иванов, который попал под повторную атаку "шахедов"

Полковник полиции Александр Иванов умер в больнице после тяжелых ранений, полученных во время атаки российского беспилотника "шахед" на Харьков 4 апреля.

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В Харькове умер полковник полиции Александр Иванов, который попал под повторную атаку "шахедов"

Депутат из Эстории начал велопробег из Таллинна в Киев, чтобы собрать деньги для ВСУ

Депутат парламента Эстонии Кристо Энн Вага начала 1700-километровый велопробег из Таллинна в Киев, чтобы собрать средства для Вооруженных сил Украины, продемонстрировать солидарность и призвать к дальнейшей помощи Украине.

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Депутат из Эстории начал велопробег из Таллинна в Киев, чтобы собрать деньги для ВСУ

Херсонское направление: россияне прорвали оборону в Кисловке - DeepState

Противник прорвал оборону в Кисловке, что на Херсонском направлении, закрепившись в населенном пункте после массированного контрнаступления.

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Херсонское направление: россияне прорвали оборону в Кисловке - DeepState

НБУ выпустил памятную монету с аистом черным к 38-й годовщине катастрофы на ЧАЭС

Национальный банк Украины выпустил памятную монету номиналом 5 гривен "Чернобыль. Возрождение. Черный аист", посвященную 38-й годовщине Чернобыльской катастрофы и возрождению дикой природы Чернобыльского заповедника.

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НБУ выпустил памятную монету с аистом черным к 38-й годовщине катастрофы на ЧАЭС

Продолжение военной поддержки и интеграция Украины в ЕС и НАТО: Шмыгаль встретился с главой МИД Латвии

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился в Киеве с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины, включая военную помощь, интеграцию в ЕС и НАТО, усиление санкций против россии и конфискацию российских активов.

Война •   •  7734 просмотра
Продолжение военной поддержки и интеграция Украины в ЕС и НАТО: Шмыгаль встретился с главой МИД Латвии

Бельгия поставит Украине истребители F-16 в 2024 году, раньше, чем планировалось - VRT News

Бельгия поставит Украине до 4 истребителей F-16 до конца 2023 года, раньше ранее ранее запланированной даты поставки - 2025 года, причем расходы будут покрыты за счет налогов на российские активы.

Война •   •  7980 просмотра
Бельгия поставит Украине истребители F-16 в 2024 году, раньше, чем планировалось - VRT News

Двухлетний ребенок получил перелом плечевой кости: глава Киевской ОГА сообщил о состоянии пострадавших во время ДТП в Броварах

Среди пострадавших в ДТП, спровоцированного главой Броварской райгосадминистрации, - 32-летняя мать с 2,5-летней дочерью, а также двое мужчин в возрасте 29 и 26 лет, которые получили различные травмы, включая переломы, черепно-мозговые травмы и ушибы.

Общество •   •  8765 просмотра
Двухлетний ребенок получил перелом плечевой кости: глава Киевской ОГА сообщил о состоянии пострадавших во время ДТП в Броварах

Байден заявил, что планирует провести дебаты с Трампом

Байден подтверждает готовность к дебатам с Трампом на президентских выборах в США, детали не определены.

Новости Мира •   •  8982 просмотра
Байден заявил, что планирует провести дебаты с Трампом

Зеленский провел совещание по безопасности в Славутиче: говорили о развитии города и зоны отчуждения

Зеленский провел совещание по безопасности в Славутиче, чтобы обсудить безопасность города, перспективы развития, гражданскую инфраструктуру, рабочие места, защиту Чернобыльской АЭС и охрану границы.

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Зеленский провел совещание по безопасности в Славутиче: говорили о развитии города и зоны отчуждения

ДТП с пострадавшими в Броварах: глава РГА Майбоженко задержан, начато досудебное расследование

Начато досудебное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия в Броварах, которое устроил чиновник Владимир Майбоженко, - находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения он совершил наезд на пешеходов, в результате чего пострадали четыре человека, в том числе ребенок.

Криминал и ЧП •   •  11169 просмотра
ДТП с пострадавшими в Броварах: глава РГА Майбоженко задержан, начато досудебное расследование