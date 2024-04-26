В Харькове умер полковник полиции Александр Иванов, который попал под повторную атаку "шахедов"

Вечером 26 апреля в больнице скончался полковник полиции Александр Иванов. Он был ранен во время атаки "шахедами" в Харькове 4 апреля. Все это время врачи продолжали бороться за жизнь полицейского. Родные и коллеги Александа надеялись на выздоровление, однако его сердце остановилось. Об этом сообщили в полиции Харьковской области, передает УНН.

Детали

В полиции рассказали, что 26 апреля в 18:47 оборвалась жизнь полковника полиции Александра Иванова, который был ранен 4 апреля. В ту ночь россияне запустили на Харьков шесть БпЛА "шахед".

Тогда Александр с коллегами сразу прибыли на место и вместе с работниками ГСЧС начали ликвидировать последствия удара по жилому дому в Новобаварском районе города. Однако враг ударил снова.

Через 40 минут российские людоеды ударили повторно. Тогда погибли трое спасателей, Александр получил тяжелые ранения. Мужественный воин, который с 24.02.2022 был защитником города, - отметили в полиции.

В течение более 20 дней он лечился, а также перенес несколько операций. Все держали надежду, что Александр выздоровеет, однако его сердце не выдержало.

Коллеги полицейского выразили соболезнования родным и близким мужчины.

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