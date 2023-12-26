Удар рф по вокзалу Херсона: один полицейский погиб, еще двое - получили ранения

В Херсоне во время удара рф по вокзалу погиб лейтенант полиции из Кировоградской области, еще двое полицейских - в больнице с осколочными ранениями. Также ранения получили двое гражданских. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает УНН.

"Херсон. Вечер. Около 140 гражданских на железнодорожном вокзале ждали отправления эвакуационного поезда. В это время враг начал массированный обстрел города", - сообщил Клименко.

По его словам, полицейские, которые несли службу на вокзале, срочно начали эвакуацию людей. Благодаря четким действиям полиции, всех удалось вывести в безопасные места. Двум гражданским, которые получили осколочные ранения, оказывают медицинскую помощь.

"К сожалению, в результате обстрела погиб лейтенант полиции с Кировоградщины. Он в составе сводного отряда нес службу в Херсоне. Смертельное ранение получил во время эвакуации людей. Наши соболезнования родным и близким погибшего... Еще двое полицейских - в больнице с осколочными ранениями", - добавил Клименко.

Министр подчеркнул, что "это очередное военное преступление России тщательно документируется".

"Они будут отвечать. За все", - резюмировал Клименко.

Удар рф по вокзалу Херсона: ранены несколько работников железной дороги, пассажиры - в укрытии

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