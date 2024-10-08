В Харькове прогремели повторные взрывы после предупреждения о КАБ
Киев • УНН
В Харькове зафиксированы повторные взрывы. Ранее Воздушные силы предупреждали об угрозе управляемой авиабомбы, которая направлялась в город, и призвали жителей находиться в укрытиях.
Повторные взрывы прогремели в Харькове. Ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали об управляемой авиабомбе курсом на город, передает УНН.
Детали
В Харькове прогремели повторные взрывы, сообщают корреспонденты "Суспільного".
Ранее в Воздушных силах предупреждали об управляемой авиабомбе курсом на Харьков. "КАБ курсом на Харьков! Находитесь в укрытиях!", - говорится в сообщении в Telegram.
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