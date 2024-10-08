У Харкові пролунали повторні вибухи після попередження про КАБ
Київ • УНН
У Харкові зафіксовано повторні вибухи. Раніше Повітряні сили попереджали про загрозу керованої авіабомби, що прямувала до міста, і закликали мешканців перебувати в укриттях.
Повторні вибухи пролунали у Харкові. Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про керовану авіабомбу курсом на місто, передає УНН.
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У Харкові пролунали повторні вибухи, повідомляють кореспонденти "Суспільного".
Раніше у Повітряних силах попереджали про керовану авіабомбу курсом на Харків. "КАБ курсом на Харків! Перебувайте в укриттях!", - йдеться у повідомленні у Telegram.
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