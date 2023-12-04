В Харькове откроют метросадик: на каких станциях будет работать

В Харькове на 5 станциях метро с 6 января будет работать детский сад для детей старшего дошкольного возраста. Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета, пишет УНН.

Исполнительный комитет Харьковского городского совета сегодня, 4 декабря, поддержал решение об организации образовательного процесса в группах для детей старшего дошкольного возраста в помещениях КП "Харьковский метрополитен", - говорится в сообщении.

Детали

Обучение в метро в группах для детей старшего дошкольного возраста с кратковременным пребыванием начнут с 6 января 2024 года.

Детский сад будет работать на ст. м. "Университет", "Победа", "Академика Павлова", "Метростроителей" и "Тракторный завод".

Напомним

Как писал УНН, 30 ноября, во время рабочей поездки в Харьковскую область президент Украины Владимир Зеленский посетил школьников, которые из-за российских обстрелов вынуждены учиться на станции Харьковского метрополитена, и наградил учителей знаками отличия за их преданность делу.