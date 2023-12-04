В Харькове откроют метросадик: на каких станциях будет работать
Киев • УНН
В Харькове с 6 января на пяти станциях метро откроются детские сады для детей старшего дошкольного возраста, что является инициативой городского совета, направленной на продолжение образования в условиях постоянных обстрелов.
В Харькове на 5 станциях метро с 6 января будет работать детский сад для детей старшего дошкольного возраста. Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета, пишет УНН.
Исполнительный комитет Харьковского городского совета сегодня, 4 декабря, поддержал решение об организации образовательного процесса в группах для детей старшего дошкольного возраста в помещениях КП "Харьковский метрополитен",
Детали
Обучение в метро в группах для детей старшего дошкольного возраста с кратковременным пребыванием начнут с 6 января 2024 года.
Детский сад будет работать на ст. м. "Университет", "Победа", "Академика Павлова", "Метростроителей" и "Тракторный завод".
Напомним
Как писал УНН, 30 ноября, во время рабочей поездки в Харьковскую область президент Украины Владимир Зеленский посетил школьников, которые из-за российских обстрелов вынуждены учиться на станции Харьковского метрополитена, и наградил учителей знаками отличия за их преданность делу.
В Харькове откроют метросадик: на каких станциях будет работать
В Харькове с 6 января на пяти станциях метро откроются детские сады для детей старшего дошкольного возраста, что является инициативой городского совета, направленной на продолжение образования в условиях постоянных обстрелов.
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