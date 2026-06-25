В Харькове мужчина напал с ножом на патрульных - двое правоохранителей получили ранения
Киев • УНН
В Салтовском районе Харькова мужчина напал с ножом на полицейских во время проверки документов. Двое правоохранителей получили ранения, злоумышленник задержан.
Мужчина напал с ножом на полицейских в Салтовском районе Харькова. В результате этого двое правоохранителей получили ранения. Об этом сообщает полиция Харьковщины, пишет УНН.
Инцидент произошел 25 июня около 16:00 в Салтовском районе Харькова. Во время выполнения служебных обязанностей полицейские осуществляли проверку документов гражданина. В ходе общения мужчина начал вести себя агрессивно и внезапно напал на правоохранителей с ножом
В результате нападения двое полицейских получили телесные повреждения и были госпитализированы.
Сейчас злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Установлено, что фигурант ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение различных преступлений. Также мужчина находится в розыске за уклонение от мобилизации.
Данное происшествие внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении в совершении преступления. Следственные действия продолжаются.
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