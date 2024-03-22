В Харькове линия 102 работает - МВД

В Харькове линия 102 работает, на фоне атаки российских войск есть проблемы с приемом звонков на 101, сообщили в пятницу в МВД Украины, пишет УНН.

Детали

"В Харькове линия 102 работает. Полиция оперативно принимает сообщения граждан. Есть проблемы с приемом звонков на 101. Продолжаются восстановительные работы", - сообщили в МВД в Telegram.

В ведомстве советуют, если нужна помощь спасателей в Харькове, звонить на 102. Также работает резервный номер 1562, указали в МВД.

Ранее

Сообщалось о том, что в Харькове не работают линии Службы спасения 101, 112, а также аварийной газовой службы 104.