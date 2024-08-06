Киев • УНН
В Харькове зафиксирован прилет, который повредил гражданскую инфраструктуру. Два человека обратились с острой реакцией на стресс, под завалами могут быть люди.
В Харькове зафиксирован "прилет", который повредил гражданскую инфраструктуру. Два человека обратились с острой реакцией на стресс, под завалами могут быть люди, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
В результате прилета повреждена гражданская инфраструктура. На эту минуту обратились два человека с острой реакцией на стресс. Под завалами могут находиться люди
Ракетна атака рф на Харків: мер повідомляє, що постраждала будівля поліклініки6 августа 2024, 07:22 • 14974 просмотра