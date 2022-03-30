В Харьковской области уничтожен бомбардировщик и беспилотник оккупантов

Цитата

"И снова район Изюма, который притягивает вражеские воздушные цели на верную гибель. Благодаря нашей ПВО, 29 марта: минус один БПЛА и минус один "всепогодный" истребитель-бомбардировщик", - говорится в сообщении.

Напомним

На Волыни силы ПВО уничтожили вражескую ракету.