В Харьковской области уничтожен бомбардировщик и беспилотник оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В районе города Изюм сбит истребитель-бомбардировщик и беспилотный летательный аппарат российских оккупантов. Об этом информирует воздушное командование "Восток", передает УНН.
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"И снова район Изюма, который притягивает вражеские воздушные цели на верную гибель. Благодаря нашей ПВО, 29 марта: минус один БПЛА и минус один "всепогодный" истребитель-бомбардировщик", - говорится в сообщении.
Напомним
На Волыни силы ПВО уничтожили вражескую ракету.