В Харківській області знищено бомбардувальник та безпілотник окупантів

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"І знову район Ізюму, який притягує ворожі повітряні цілі на вірну загибель. Завдяки нашій ППО, 29 березня: мінус один БПЛА та мінус один "всепогодний" винищувач-бомбардувальник", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

На Волині сили ППО знищили ворожу ракету.