В Харківській області знищено бомбардувальник та безпілотник окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. В районі міста Ізюм збито винищувач-бомбардувальник та безпілотний літальний апарат російських окупантів. Про це інформує повітряне командування "Схід", передає УНН.
Цитата
"І знову район Ізюму, який притягує ворожі повітряні цілі на вірну загибель. Завдяки нашій ППО, 29 березня: мінус один БПЛА та мінус один "всепогодний" винищувач-бомбардувальник", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
На Волині сили ППО знищили ворожу ракету.