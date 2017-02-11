В.Карасёв озвучил время отставки А.Данилюка
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Конфликт министра финансов Александра Данилюка и главы фискальной службы Романа Насирова свидетельствует о том, что Данилюк нервничает из-за срыва переговоров с МВФ и своей возможной отставки. Об этом журналистам во время пресс-конференции заявил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, передает УНН.
Эксперт назвал этот конфликт симптомом неуверенности министра перед годовым отчетом Кабмина. Он отметил, что несколько министров провалили работу и их ждет отставка в апреле.
“Конфликт Данилюка с Насировым — это свидетельство того, что министр понимает, что его может ждать в ближайшее время, и начинает нервничать. Данилюк фактически завалил транш МВФ. Посмотрите на сайте МВФ план заседания 17 февраля — там нет Украины. Работа завалена, Данилюк нервничает и пытается через скандал выйти из ситуации”, — заявил Карасев.
Политолог напомнил, что очень скоро Кабмин будет отчитываться за год работы.
“У правительства Гройсмана подходит к концу годичный иммунитет. Переформатирование будет, несмотря на то, будет ли большая игра или нет. 3-4 министра пойдут в отставку”, — подчеркнул Карасев.
Напомним, Международный валютный фонд отложил выделение транша для Украины — вопрос до сих пор не внесен на рассмотрение в повестку дня заседаний Фонда.