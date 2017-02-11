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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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В.Карасьов озвучив час відставки О.Данилюка

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. Конфлікт міністра фінансів Олександра Данилюка та глави фіскальної служби Романа Насирова свідчить про те, що Данилюк нервує через зрив переговорів з МВФ і своєї можливої ​​відставки. Про це журналістам під час прес-конференції заявив директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов, передає УНН.

В.Карасьов озвучив час відставки О.Данилюка

Експерт назвав цей конфлікт симптомом невпевненості міністра перед річним звітом Кабміну. Він зазначив, що кілька міністрів провалили роботу і їх чекає відставка в квітні.

"Конфлікт Данилюка з Насирова - це свідчення того, що міністр розуміє, що його може чекати найближчим часом, і починає нервувати. Данилюк фактично завалив транш МВФ. Подивіться на сайті МВФ план засідання 17 лютого - там немає України. Робота завалена, Данилюк нервує і намагається через скандал вийти з ситуації ", - заявив Карасьов.

Політолог нагадав, що дуже скоро Кабмін звітуватиме за рік роботи.

"В уряду Гройсмана добігає кінця річний імунітет. Переформатування, незважаючи на те, чи буде велика гра чи ні. 3-4 міністра підуть у відставку ", - підкреслив Карасьов.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд відклав виділення траншу для України - питання досі не внесений на розгляд до порядку денного засідань Фонду.

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