В.Карасьов озвучив час відставки О.Данилюка
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Конфлікт міністра фінансів Олександра Данилюка та глави фіскальної служби Романа Насирова свідчить про те, що Данилюк нервує через зрив переговорів з МВФ і своєї можливої відставки. Про це журналістам під час прес-конференції заявив директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов, передає УНН.
Експерт назвав цей конфлікт симптомом невпевненості міністра перед річним звітом Кабміну. Він зазначив, що кілька міністрів провалили роботу і їх чекає відставка в квітні.
"Конфлікт Данилюка з Насирова - це свідчення того, що міністр розуміє, що його може чекати найближчим часом, і починає нервувати. Данилюк фактично завалив транш МВФ. Подивіться на сайті МВФ план засідання 17 лютого - там немає України. Робота завалена, Данилюк нервує і намагається через скандал вийти з ситуації ", - заявив Карасьов.
Політолог нагадав, що дуже скоро Кабмін звітуватиме за рік роботи.
"В уряду Гройсмана добігає кінця річний імунітет. Переформатування, незважаючи на те, чи буде велика гра чи ні. 3-4 міністра підуть у відставку ", - підкреслив Карасьов.
Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд відклав виділення траншу для України - питання досі не внесений на розгляд до порядку денного засідань Фонду.