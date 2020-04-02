В Канаде из-за COVID-19 закрываются отели
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Канаде по всей стране закрываются гостиницы и увольняют рабочих из COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CBC.
"Гостиницы по всем стране закрываются и тысячи рабочих увольняют из-за влияния пандемии COVID-19 на бизнес", - сообщили в СМИ.
Отмечается, что за последние 10 дней гостиничная индустрия потерпела крах, а за 48 часов закрылась половина отелей.
"Сегодня мы имеем менее 10 процентов, что недостаточно для поддержания бизнеса, поэтому за последние два дня мы наблюдали закрытие менее 100 гостиниц", - сказала генеральный директор Ассоциации отелей Канады Сьюзи Гринол.
Отмечается, что свои отели закрыли почти все известные торговые марки, в том числе Marriott, Hilton, и IHG. Работают только некоторые отели вблизи аэропортов, в которых проживают туристы, которые пытаются вернуться домой.
Также указано, что если отели не получат поддержки со стороны государства и карантин продолжится - будут потеряны около 250 тыс. Рабочих мест, что произойдет уже через несколько недель. В частности, сеть отелей Marriott International, которая имеет 7300 объектов недвижимости, планирует временно освободить десятки тысяч рабочих.
В частности указано, что в торговых марок Crowne Plaza, Holiday Inn, Intercontinental и Regency, которые имеют 5900 отелей по всему миру - только в марте прибыль снизится на 60 процентов.
Напомним, сеть отелей Marriott объявила о возможной утечке данных 5 млн клиентов.