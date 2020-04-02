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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 90045 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101416 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103544 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102728 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 110865 просмотра

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В Канаде из-за COVID-19 закрываются отели

В Канаде из-за COVID-19 закрываются отели

Киев  •  УНН

 • 11588 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Канаде по всей стране закрываются гостиницы и увольняют рабочих из COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CBC.

"Гостиницы по всем стране закрываются и тысячи рабочих увольняют из-за влияния пандемии COVID-19 на бизнес", - сообщили в СМИ.

Отмечается, что за последние 10 дней гостиничная индустрия потерпела крах, а за 48 часов закрылась половина отелей.

"Сегодня мы имеем менее 10 процентов, что недостаточно для поддержания бизнеса, поэтому за последние два дня мы наблюдали закрытие менее 100 гостиниц", - сказала генеральный директор Ассоциации отелей Канады Сьюзи Гринол.

Отмечается, что свои отели закрыли почти все известные торговые марки, в том числе Marriott, Hilton, и IHG. Работают только некоторые отели вблизи аэропортов, в которых проживают туристы, которые пытаются вернуться домой.

Также указано, что если отели не получат поддержки со стороны государства и карантин продолжится - будут потеряны около 250 тыс. Рабочих мест, что произойдет уже через несколько недель. В частности, сеть отелей Marriott International, которая имеет 7300 объектов недвижимости, планирует временно освободить десятки тысяч рабочих.

В частности указано, что в торговых марок Crowne Plaza, Holiday Inn, Intercontinental и Regency, которые имеют 5900 отелей по всему миру - только в марте прибыль снизится на 60 процентов.

Напомним, сеть отелей Marriott объявила о возможной утечке данных 5 млн клиентов.

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