В Канаді через COVID-19 закриваються готелі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. В Канаді по усій країні закриваються готелі та звільняють робітників через COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на CBC.
“Готелі по всіх країні закриваються і тисячі робітників звільняють через вплив пандемії COVID-19 на бізнес”, - повідомили в ЗМІ.
Зазначається, що за останні 10 днів готельна індустрія зазнала краху, а за 48 годин закрилась половина готелів.
"Сьогодні ми маємо менше 10 відсотків, що недостатньо для підтримання бізнесу, тому за останні два дні ми спостерігали закриття щонайменше 100 готелів", - сказала генеральний директор Асоціації готелів Канади Сьюзі Грінол.
Зазначається, що свої готелі закрили майже всі відомі торгові марки, в тому числі Marriott, Hilton, та IHG. Працюють тільки деякі готелі поблизу аеропортів, у яких проживають туристи, які намагаються повернутись додому.
Також вказано, що якщо готелі не отримають підтримки з боку держави і карантин продовжиться - будуть втрачені близько 250 тис. робочих місць, що станеться вже за кілька тижнів. Зокрема, мережа готелів Marriott International, яка має 7 300 об'єктів нерухомості, планує тимчасово звільнити десятки тисяч робітників.
Зокрема вказано, що у торгових марок Crowne Plaza, Holiday Inn, Intercontinental та Regency, які мають 5900 готелів по всьому світу - лише в березні прибуток знизиться на 60 відсотків.
Нагадаємо, мережа готелів Marriott оголосила про можливий витік даних 5 млн клієнтів.