Мережа готелів Marriott оголосила про можливий витік даних 5 млн клієнтів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Мережа готелів Marriott International оголосила про можливий витік даних близько 5,2 млн постояльців. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт компанії.
В інтернет могли проникнути імена клієнтів, їх адреси, номери телефонів, електронні адреси, дні народження, а також інформація про їх переваги та участі в програмах лояльності та партнерських програмах.
Витік не торкнувся паспортних даних і паролів від особистих акаунтів гостей.
Можливий витік компанія виявила в кінці лютого, однак шахраї могли зробити злом в середині січня поточного року.
Нагадаємо, раніше уже повідомлялося, що у 2018 році хакери вкрали понад 5 млн паспортних даних клієнтів Marriott.