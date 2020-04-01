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Мережа готелів Marriott оголосила про можливий витік даних 5 млн клієнтів

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Мережа готелів Marriott International оголосила про можливий витік даних близько 5,2 млн постояльців. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт компанії.

В інтернет могли проникнути імена клієнтів, їх адреси, номери телефонів, електронні адреси, дні народження, а також інформація про їх переваги та участі в програмах лояльності та партнерських програмах.

Витік не торкнувся паспортних даних і паролів від особистих акаунтів гостей.

Можливий витік компанія виявила в кінці лютого, однак шахраї могли зробити злом в середині січня поточного року.

Нагадаємо, раніше уже повідомлялося, що у 2018 році хакери вкрали понад 5 млн паспортних даних клієнтів Marriott.

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