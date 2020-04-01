Сеть отелей Marriott объявила о возможной утечке данных 5 млн клиентов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Сеть гостиниц Marriott International объявила о возможной утечке данных около 5,2 млн постояльцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт компании.
В интернет могли проникнуть имена клиентов, их адреса, номера телефонов, электронные адреса, дни рождения, а также информация об их предпочтениях и участии в программах лояльности и партнерских программах.
Утечка не коснулась паспортных данных и паролей от личных аккаунтов гостей.
Возможную утечку компания обнаружила в конце февраля, однако мошенники могли совершить взлом в середине января текущего года.
Напомним, ранее уже сообщалось, что в 2018 году хакеры украли более 5 млн паспортных данных клиентов Marriott.