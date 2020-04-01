Сеть отелей Marriott объявила о возможной утечке данных 5 млн клиентов

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 65041 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 76825 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 90157 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 88028 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 104335 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 87830 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102949 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105939 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130989 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130333 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
Сеть отелей Marriott объявила о возможной утечке данных 5 млн клиентов

Сеть отелей Marriott объявила о возможной утечке данных 5 млн клиентов

Киев  •  УНН

 • 11346 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Сеть гостиниц Marriott International объявила о возможной утечке данных около 5,2 млн постояльцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт компании.

В интернет могли проникнуть имена клиентов, их адреса, номера телефонов, электронные адреса, дни рождения, а также информация об их предпочтениях и участии в программах лояльности и партнерских программах.

Утечка не коснулась паспортных данных и паролей от личных аккаунтов гостей.

Возможную утечку компания обнаружила в конце февраля, однако мошенники могли совершить взлом в середине января текущего года.

Напомним, ранее уже сообщалось, что в 2018 году хакеры украли более 5 млн паспортных данных клиентов Marriott.

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