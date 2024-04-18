В калужской области рф нашли обломки неизвестного беспилотника
Киев • УНН
В калужской области россии были найдены обломки неустановленного БПЛА, на месте происшествия работают российские следователи. Предварительно информации о пострадавших или повреждениях в регионе нет.
В калужской области рф нашли обломки неизвестно БПЛА самолетного типа. Об этом заявил местный губернатор Владислав Шапша, передает УНН.
Детали
Сейчас на месте инцидента работают российские следователи. Предварительной информации о пострадавших или повреждениях в калужской области нет.
Сегодня в Кировском районе обнаружены обломки БПЛА самолетного типа. На месте обнаружения работает оперативная группа
Дополнение
В минобороны рф заявили, что этой ночью якобы уничтожили несколько десятков дронов. В частности над Белгородской, воронежской и ростовской областями.
3 БПЛА попали в нефтезавод в калужской области рф - росСМИ15 марта 2024, 07:58 • 30462 просмотра
В сводке россиян отсутствуют упоминания о возможных атаках или инцидентах в калужской области.
Напомним,
Утром, 18 апреля, губернатор ростовской области заявил, что этой ночью якобы была совершена атака беспилотников на Каменский химический завод. Документы американских спецслужб свидетельствуют, что когда-то на этом предприятии могли изготавливать ракетное топливо.
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
В калужской области рф нашли обломки неизвестного беспилотника
Для Украины противовоздушная оборона является "вопросом жизни и смерти" - Кулеба
Кулеба переговорил с Блинкеном о дополнительных Patriot и ракетах для Украины: говорит, госсекретарь способствует
Microsoft зафиксировала первые попытки российских хакеров повлиять на выборы в США
Задержан водитель школьного автобуса, который возил оккупантов на ротацию из Харьковщины в белгород
"Сейчас критически важно": спикер Джонсон поддержал летальную помощь Украине
россияне ударили по Днепровскому району: два человека ранены, есть информация о возгорании - ОВА
Боррель обсудил с Кэмероном усиление усилий для срочного предоставления Украине средств ПВО
Посол Украины встретился со спецпредставителем Китая и подтвердил приглашение КНР на Саммит мира
Харьков под ударом вражеских "шахедов" - мэр
Популярные
"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету
Группа шахедов на границе Хмельницкой и Тернопольской областей направляется на запад
российская пропаганда распространяет фейковые новости о "ликвидации" украинских военных лидеров
российские тактические самолеты активно действуют на северо-востоке Украины
ЕС ужесточит санкции против Ирана из-за ракетной атаки на Израиль
Публикации
"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету
Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата
Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны
"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру
В калужской области рф нашли обломки неизвестного беспилотника
В калужской области россии были найдены обломки неустановленного БПЛА, на месте происшествия работают российские следователи. Предварительно информации о пострадавших или повреждениях в регионе нет.
Для Украины противовоздушная оборона является "вопросом жизни и смерти" - Кулеба
Украине срочно нужны дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot и SAMP/T для защиты от российского террора и защиты украинцев от российских ракет и беспилотников.
Кулеба переговорил с Блинкеном о дополнительных Patriot и ракетах для Украины: говорит, госсекретарь способствует
Министр иностранных дел Украины встретился с Блинкеном, чтобы обсудить насущную потребность в дополнительной военной помощи со стороны США, а также системы противовоздушной обороны "Патриот" и ракеты.
Microsoft зафиксировала первые попытки российских хакеров повлиять на выборы в США
За последние 45 дней российские кибергруппы активизировали усилия по распространению дезинформации и противоречивого контента, направленного на влияние на предстоящие президентские выборы в США, сообщает компания Microsoft.
Задержан водитель школьного автобуса, который возил оккупантов на ротацию из Харьковщины в белгород
59-летний водитель школьного автобуса из Харьковской области сотрудничал с российскими оккупантами, перевозя их войска и оружие на перекрашенном школьном автобусе между линией фронта и российским белгородом.
"Сейчас критически важно": спикер Джонсон поддержал летальную помощь Украине
Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон решительно поддерживает предоставление летальной помощи Украине, считая ее критически важной.
россияне ударили по Днепровскому району: два человека ранены, есть информация о возгорании - ОВА
В четверг, 18 апреля, в результате российского ракетного удара в Днепропетровской области были ранены двое мужчин в возрасте 30 и 35 лет, которые были госпитализированы в состоянии средней тяжести, а также возникло несколько пожаров, сообщает председатель Днепропетровской областной военной администрации.
Боррель обсудил с Кэмероном усиление усилий для срочного предоставления Украине средств ПВО
Боррель обсудил с Кэмероном активизацию усилий по срочному предоставлению Украине средств противовоздушной обороны.
Посол Украины встретился со спецпредставителем Китая и подтвердил приглашение КНР на Саммит мира
Посол Украины в КНР встретился со Специальным представителем Китая, чтобы обсудить украинско-китайские отношения. также дипломат подтвердил приглашение КНР на участие в Саммите мира, который состоится в Швейцарии в июне 2024 года.
Харьков под ударом вражеских "шахедов" - мэр
По словам мэра Игоря Терехова, Харьков в опасной зоне. Город под ударом "шахедов".