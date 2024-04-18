В калужской области рф нашли обломки неизвестного беспилотника

В калужской области рф нашли обломки неизвестно БПЛА самолетного типа. Об этом заявил местный губернатор Владислав Шапша, передает УНН.

Детали

Сейчас на месте инцидента работают российские следователи. Предварительной информации о пострадавших или повреждениях в калужской области нет.

Сегодня в Кировском районе обнаружены обломки БПЛА самолетного типа. На месте обнаружения работает оперативная группа - заявил российский губернатор.

Дополнение

В минобороны рф заявили, что этой ночью якобы уничтожили несколько десятков дронов. В частности над Белгородской, воронежской и ростовской областями.

3 БПЛА попали в нефтезавод в калужской области рф - росСМИ

В сводке россиян отсутствуют упоминания о возможных атаках или инцидентах в калужской области.

Напомним,

Утром, 18 апреля, губернатор ростовской области заявил, что этой ночью якобы была совершена атака беспилотников на Каменский химический завод. Документы американских спецслужб свидетельствуют, что когда-то на этом предприятии могли изготавливать ракетное топливо.