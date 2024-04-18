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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В калужской области рф нашли обломки неизвестного беспилотника

В калужской области рф нашли обломки неизвестного беспилотника

Киев  •  УНН

18 апреля 2024, 09:48  •  9035 просмотра

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В калужской области россии были найдены обломки неустановленного БПЛА, на месте происшествия работают российские следователи. Предварительно информации о пострадавших или повреждениях в регионе нет.

В калужской области рф нашли обломки неизвестно БПЛА самолетного типа. Об этом заявил местный губернатор Владислав Шапша, передает УНН.

Детали 

Сейчас на месте инцидента работают российские следователи. Предварительной информации о пострадавших или повреждениях в калужской области нет.

Сегодня в Кировском районе обнаружены обломки БПЛА самолетного типа. На месте обнаружения работает оперативная группа

- заявил российский губернатор. 

Дополнение

В минобороны рф заявили, что этой ночью якобы уничтожили несколько десятков дронов. В частности над Белгородской, воронежской и ростовской областями. 

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В сводке россиян отсутствуют упоминания о возможных атаках или инцидентах в калужской области.

Напомним,

Утром, 18 апреля, губернатор ростовской области заявил, что этой ночью якобы была совершена атака беспилотников на Каменский химический завод. Документы американских спецслужб свидетельствуют, что когда-то на этом предприятии могли изготавливать ракетное топливо. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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