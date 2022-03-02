В Изюме враг повредил магистральный газопровод: власти призывают граждан уменьшить потребление газа

Цитата

“Просим население города немедленно уменьшить потребление газа! К минимуму. Враг повредил магистральный газопровод. Ведутся срочные ремонтные работы”, - написал он.

Добавим

В результате утреннего обстрела зданий в центре Харькова погибло 4 человека - один гражданский и трое полицейских.

Сегодня российские оккупанты попали крылатой ракетой в здание Харьковского городского совета.

Накануне, 1 марта, ракеты оккупантов попали в здание Харьковской ОГА, оперный театр, филармонию и часть жилого массива.

По данным ОГА, 21 человек погиб и 112 получили ранения в результате обстрелов Харькова за последние сутки.