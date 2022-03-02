В Изюме враг повредил магистральный газопровод: власти призывают граждан уменьшить потребление газа
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. В городе Изюм в Харьковской области вражеские войска повредили магистральный газопровод. Жителей призывают уменьшить потребление газа, сообщает в своем Facebook заместитель Изюмского городского головы по гуманитарным вопросам Владимир Матсокин, пишет УНН.
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“Просим население города немедленно уменьшить потребление газа! К минимуму. Враг повредил магистральный газопровод. Ведутся срочные ремонтные работы”, - написал он.
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В результате утреннего обстрела зданий в центре Харькова погибло 4 человека - один гражданский и трое полицейских.
Сегодня российские оккупанты попали крылатой ракетой в здание Харьковского городского совета.
Накануне, 1 марта, ракеты оккупантов попали в здание Харьковской ОГА, оперный театр, филармонию и часть жилого массива.
По данным ОГА, 21 человек погиб и 112 получили ранения в результате обстрелов Харькова за последние сутки.