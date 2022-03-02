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15 марта, 19:03 • 79187 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 119818 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 112525 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 107082 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 94248 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 92849 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 81409 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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В Изюме враг повредил магистральный газопровод: власти призывают граждан уменьшить потребление газа

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 марта. УНН. В городе Изюм в Харьковской области вражеские войска повредили магистральный газопровод. Жителей призывают уменьшить потребление газа, сообщает в своем Facebook заместитель Изюмского городского головы по гуманитарным вопросам Владимир Матсокин, пишет УНН.

Цитата

“Просим население города немедленно уменьшить потребление газа! К минимуму. Враг повредил магистральный газопровод. Ведутся срочные ремонтные работы”, - написал он.

Добавим

В результате утреннего обстрела зданий в центре Харькова погибло 4 человека - один гражданский и трое полицейских.

Сегодня российские оккупанты попали крылатой ракетой в здание Харьковского городского совета.

Накануне, 1 марта, ракеты оккупантов попали в здание Харьковской ОГА, оперный театр, филармонию и часть жилого массива.

По данным ОГА, 21 человек погиб и 112 получили ранения в результате обстрелов Харькова за последние сутки.

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