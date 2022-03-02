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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 20127 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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В Ізюмі ворог пошкодив магістральний газопровід: влада закликає громадян зменшити споживання газу

В Ізюмі ворог пошкодив магістральний газопровід: влада закликає громадян зменшити споживання газу

Київ • УНН

 • 122487 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. У місті Ізюм у Харківській області ворожі війська пошкодили магістральний газопровід. Мешканців закликають зменшити споживання газу, повідомляє у своєму Facebook заступник Ізюмського міського голови з гуманітарних питань Володимир Матсокін, пише УНН.

Цитата

“Просимо населення міста негайно зменшити споживання газу! До мінімуму. Ворог пошкодив магістральний газопровід. Ведуться термінові ремонтні роботи”, - написав він.

Додамо

У результаті ранкового обстрілу будівель в центрі Харкова загинуло 4 людей - один цивільний і троє поліцейських.

Сьогодні російські окупанти влучили крилатою ракетою в будівлю Харківської міської ради.

Напередодні, 1 березня, ракети окупантів влучили у будівлю Харківської ОДА, оперний театр, філармонію та частину житлового масиву.

За даними ОДА, 21 особа загинула та 112 отримали поранення внаслідок обстрілів Харкова за останню добу.

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