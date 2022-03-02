В Ізюмі ворог пошкодив магістральний газопровід: влада закликає громадян зменшити споживання газу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. У місті Ізюм у Харківській області ворожі війська пошкодили магістральний газопровід. Мешканців закликають зменшити споживання газу, повідомляє у своєму Facebook заступник Ізюмського міського голови з гуманітарних питань Володимир Матсокін, пише УНН.
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“Просимо населення міста негайно зменшити споживання газу! До мінімуму. Ворог пошкодив магістральний газопровід. Ведуться термінові ремонтні роботи”, - написав він.
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У результаті ранкового обстрілу будівель в центрі Харкова загинуло 4 людей - один цивільний і троє поліцейських.
Сьогодні російські окупанти влучили крилатою ракетою в будівлю Харківської міської ради.
Напередодні, 1 березня, ракети окупантів влучили у будівлю Харківської ОДА, оперний театр, філармонію та частину житлового масиву.
За даними ОДА, 21 особа загинула та 112 отримали поранення внаслідок обстрілів Харкова за останню добу.