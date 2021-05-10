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В Израиле стартовали крупнейшие в истории военные учения. ЦАХАЛ проводит их, не смотря на напряженную обстановку

В Израиле стартовали крупнейшие в истории военные учения. ЦАХАЛ проводит их, не смотря на напряженную обстановку

Киев  •  УНН

 • 83120 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Армия обороны Израиля начала крупнейшие военные учения в своей истории. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию местных СМИ.

Детали

Учения стартовали 9 мая. Как сообщает сайт местной телевизионной сети Kan, начальник штаба ЦАХАЛа Авив Кохави решил провести учения "Огненные колесницы" по плану, несмотря на напряженность в сфере безопасности. В ходе учений израильские военные отработают всевозможные сценарии боевых действий и ЧП во всех регионах.

Сообщается, что военные будут имитировать "месяц войны" впервые с момента основания израильской армии, чтобы повысить боевую готовность. В учениях будут участвовать регулярные и резервные силы ЦАХАЛа, министерство обороны, национальное управление по чрезвычайным ситуациям, министерство иностранных дел и другие органы безопасности.

Как сообщает местный русскоязычный сайт mignews, учения будут имитировать масштабные синхронные маневры в глубине территории противника. Кроме того, будут отрабатываться действия в случае чрезвычайных ситуаций, такие как оказание помощи гражданским, борьба с огнем и другие маневры в населенных пунктах.

В тоже время, ливанское информационное агентство сообщает, что в связи с учениями "Хизбалла" повысила боеготовность.

Ситуация в Израиле

Напряженность в Восточном Иерусалиме начала расти с середины апреля, а 7 мая столкновения между бойцами израильской пограничной полиции и палестинцами начались сразу в двух местах — у Храмовой горы и в районе Шейх-Джаррах, где в соответствии с решением израильского суда силовики осуществляют выселение нескольких арабских семей, что сопровождается акциями протеста местного населения и жестокими схватками, не затихают с конца апреля.

По данным палестинского информационного агентства Wafa, основные столкновения 8 мая вечером и в ночь на 9 мая происходили у мечети Аль-Акса. Израильские силовики стреляли по прихожанам резиновыми пулями, а также использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ, затем более 200 полицейских штурмовали дворы мечети и крытые молитвенные залы, силой заставляя верующих покинуть Аль-Аксу.

Сектор Газа

Напряженная ситуация наблюдается и в секторе Газа. Израильские танки нанесли удары по военным постам движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракет и шаров с взрывчаткой.

Ранее израильская армия сообщила, что из сектора Газа было выпущено две ракеты. Одна из них перехватила система ПРО "Железный купол". Позже военные зафиксировали еще два пуска из Газы, ракеты упали на территории самого секторе, перелетев границу.

В конце апреля армия Израиля также сообщала о запуске в сторону территории страны трех ракет из сектора Газа. Одна из ракет перехватила система ПВО "Железный купол", еще две разорвались возле забора безопасности на границе с сектором. Позже с территории сектора Газа по Израилю было выпущено еще пять ракет. В ответ Израиль открыл огонь по объектам ХАМАС.

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