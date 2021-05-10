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В Ізраїлі стартували найбільші в історії військові навчання. ЦАХАЛ проводить їх, не дивлячись на напружену обстановку

Київ • УНН

 • 83128 перегляди

КИЇВ. 10 травня. УНН. Армія оборони Ізраїлю почала найбільші військові навчання в своїй історії. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію місцевих ЗМІ.

Деталі

Навчання стартували 9 травня. Як повідомляє сайт місцевої телевізійної мережі Kan, начальник штабу ЦАХАЛу Авів Кохаві вирішив провести навчання "Вогненні колісниці" за планом, незважаючи на напруженість у сфері безпеки. В ході навчань ізраїльські військові відпрацюють всілякі сценарії бойових дій і НП у всіх регіонах.

Повідомляється, що військові будуть імітувати "місяць війни" вперше з моменту заснування ізраїльської армії, щоб підвищити бойову готовність. У навчаннях братимуть участь регулярні і резервні сили ЦАХАЛу, міністерство оборони, національне управління з надзвичайних ситуацій, Міністерство закордонних справ та інші органи безпеки.

Як повідомляє місцевий російськомовний сайт mignews, навчання імітуватимуть масштабні синхронні маневри в глибині території противника. Крім того, будуть відпрацьовуватися дії в разі надзвичайних ситуацій, такі як надання допомоги цивільним, боротьба з вогнем та інші маневри в населених пунктах.

У той же час, ліванський інформаційне агентство повідомляє, що у зв'язку з навчаннями "Хізбалла" підвищила боєготовність.

Ситуація в Ізраїлі

Напруженість в Східному Єрусалимі почала зростати з середини квітня, а 7 травня зіткнення між бійцями ізраїльської прикордонної поліції і палестинцями почалися відразу в двох місцях - біля Храмової гори і в районі Шейх-Джаррах, де відповідно до рішення ізраїльського суду силовики здійснюють виселення кількох арабських сімей, що супроводжується акціями протесту місцевого населення і жорстокими сутичками, що не вщухають з кінця квітня.

За даними палестинського інформаційного агентства Wafa, основні зіткнення 8 травня ввечері і в ніч на 9 травня відбувалися у мечеті Аль-Акса. Ізраїльські силовики стріляли по прихожанам гумовими кулями, а також використовували світлошумові гранати і сльозогінний газ, потім більше 200 поліцейських штурмували двори мечеті і криті молитовні зали, силою примушуючи віруючих покинути Аль-Аксу.

Сектор Газу

Напружена ситуація спостерігається і в секторі Газа. Ізраїльські танки завдали ударів по військових постах руху ХАМАС в секторі Газа у відповідь на запуск ракет і куль з вибухівкою.

Раніше ізраїльська армія повідомила, що з сектора Газа було випущено дві ракети. Одну з них перехопила система ПРО "Залізний купол". Пізніше військові зафіксували ще два пуски з Гази, ракети впали на території самого сектору, перелетівши кордон.

В кінці квітня армія Ізраїлю також повідомляла про запуск в сторону території країни трьох ракет з сектора Газа. Одна з ракет перехопила система ППО "Залізний купол", ще дві розірвалися біля паркану безпеки на кордоні з сектором. Пізніше з території сектора Газа по Ізраїлю було випущено ще п'ять ракет. У відповідь Ізраїль відкрив вогонь по об'єктах ХАМАС.

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