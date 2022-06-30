В Израиле распустили Кнессет. Выборы назначены на 1 ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Израильские законодатели распустили парламент в четверг, что привело к пятым выборам в стране менее чем за четыре года, а министр иностранных дел Яир Лапид должен в полночь временно занять пост премьер-министра. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Times of Israel.
Детали
Окончательный законопроект о роспуске, который был принят 92 голосами за и ни одного против, завершает годовое премьерство Нафтали Беннета, впервые в истории Израиля возглавлявшего восьмипартийную коалицию.
Беннет заявил, что он не будет баллотироваться на предстоящих выборах, назначенных на 1 ноября, на которых лидер правой оппозиции Биньямин Нетаньяху попытается вернуть себе власть.
Нетаньяху пообещал, что его союз правых, ультранационалистов и ультраортодоксальных еврейских партий выигрывает предстоящие выборы, но опросы общественного мнения показывают, что ему также может быть сложно собрать парламентское большинство.
Главным соперником Нетаньяху, скорее всего будет Лапид. Лапид сохранит свой пост министра иностранных дел, будучи 14-м премьер-министром Израиля.
Беннет останется заместителем премьер-министра, ответственным за политику по Ирану, пока мировые государства предпринимают шаги по возобновлению переговоров по ядерной программе Тегерана, зашедшим в тупик.