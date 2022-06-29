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Прем'єр-міністр Ізраїлю Беннетт не балотуватиметься на майбутніх виборах

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беннетт не балотуватиметься на майбутніх виборах

Київ • УНН

 • 119560 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт, який очолював коаліційний уряд, що розпався лише через рік після вступу на посаду, оголосив у середу, що не балотуватиметься на майбутніх виборах. Про це УНН інформує з посиланням на The Times of Israel.

Деталі

Напередодні уряд оголосив про розпуск Кнесету. Вибори очікуються цієї осені.

«Як прем'єр-міністр я прагнув піклуватися про всіх громадян незалежно від того, за кого вони голосували, — сказав він у короткому зверненні. — Цього року ми довели, що люди з різними думками можуть працювати разом».

В офісі Беннетта заявили, що він продовжить виконувати обов'язки заступника прем'єр-міністра у тимчасовому уряді, який очолить Яїр Лапід, творець коаліції, який наразі є міністром закордонних справ. Вибори очікуються у жовтні чи листопаді.

Контекст

Беннетт релігійний єврей, який заробив мільйони у переважно світському секторі високих технологій. Поборник руху за поселення в передмісті Тель-Авіва, і колишній союзник Біньяміна Нетаньяху, який співпрацював з центристськими та лівими партіями, щоб покласти край його 12-річному правлінню.

Колись він був лідером головної ради поселенців на окупованому Західному березі і залишався супротивником палестинської державності навіть після того, як став прем'єр-міністром на чолі коаліції, до якої входили ліві партії. Його уряд зробив кроки щодо поліпшення економічних умов на Західному березі і в Газі, але виключив можливість повернення до мирного процесу, що давно зайшов у глухий кут.

Беннетт прагнув об'єднати країну після тривалого періоду політичного безвиходного становища, але врешті-решт його власна партія розпалася, оскільки її члени повстали проти коаліції.

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