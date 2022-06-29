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Премьер-министр Израиля Беннетт не будет баллотироваться на предстоящих выборах

Премьер-министр Израиля Беннетт не будет баллотироваться на предстоящих выборах

Киев • УНН

 • 119558 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт, возглавлявший распавшееся лишь через год после вступления в должность коалиционное правительство, объявил в среду, что не будет баллотироваться на предстоящих выборах. Об этом УНН информирует со ссылкой на The Times of Israel.

Детали

Накануне правительство объявило о роспуске Кнессета. Выборы ожидаются этой осенью.

«Как премьер-министр я стремился заботиться обо всех гражданах независимо от того, за кого они голосовали, — сказал он в коротком обращении. — В этом году мы доказали, что люди с разными мнениями могут работать вместе».

В офисе Беннетта заявили, что он продолжит исполнять обязанности заместителя премьер-министра во временном правительстве, которое возглавит Яир Лапид, создатель коалиции, являющийся министром иностранных дел. Выборы ожидаются в октябре или ноябре.

Контекст

Беннетт религиозный еврей, заработавший миллионы в преимущественно светском секторе высоких технологий. Поборник движения за поселение в пригороде Тель-Авива, и бывший союзник Биньямина Нетаньяху, сотрудничавший с центристскими и левыми партиями, чтобы положить конец его 12-летнему правлению.

Когда-то он был лидером главного совета поселенцев на оккупированном Западном берегу и оставался противником палестинской государственности даже после того, как стал премьер-министром во главе коалиции, в которую входили левые партии. Его правительство сделало шаги по улучшению экономических условий на Западном берегу и в Газе, но исключило возможность возвращения в мирный процесс, давно зашедший в тупик.

Беннетт стремился объединить страну после длительного периода политического безвыходного положения, но в конце концов его собственная партия распалась, поскольку ее члены восстали против коалиции.

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