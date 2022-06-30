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В Ізраїлі розпустили Кнесет. Вибори призначено на 1 листопада

В Ізраїлі розпустили Кнесет. Вибори призначено на 1 листопада

Київ • УНН

 • 97609 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. Ізраїльські законодавці розпустили парламент у четвер, що призвело до п'ятих виборів у країні менш ніж за чотири роки, а міністр закордонних справ Яїр Лапід має опівночі тимчасово обійняти посаду прем'єр-міністра. Про це УНН пише з посиланням на The Times of Israel.

Деталі

Остаточний законопроект про розпуск, який був ухвалений 92 голосами за і жодного проти, завершує річне прем'єрство Нафталі Беннета, який вперше в історії Ізраїлю очолював восьмипартійну коаліцію.

Беннет заявив, що він не балотуватиметься на майбутніх виборах, призначених на 1 листопада, на яких лідер правої опозиції Біньямін Нетаньяху спробує повернути собі владу.

Нетаньяху пообіцяв, що його спілка правих, ультранаціоналістів та ультраортодоксальних єврейських партій виграє майбутні вибори, але опитування громадської думки показують, що йому також може бути важко зібрати парламентську більшість.

Головним суперником Нетаньяху, швидше за все буде Лапід. Лапід збереже свою посаду міністра закордонних справ, будучи 14-м прем'єр-міністром Ізраїлю.

Беннет залишиться заступником прем'єр-міністра, відповідальним за політику щодо Ірану, поки світові держави роблять кроки по відновленню переговорів щодо ядерної програми Тегерана, що зайшли в глухий кут.

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