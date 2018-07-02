В Измаиле будет развернуто отряд Морской охраны

"Сегодня имел возможность посетить Измаильский учебный тренировочный центр морской охраны и детально ознакомиться с обстановкой на Дунае. Недавно в Государственной пограничной службе было создано Региональное управление Морской охраны. Уверен, что такое решение позволит повысить наш потенциал в море и сделает управление морскими силами более гибким и эффективным. Во время визита в регион убедился, что отряд морской охраны должен быть и в Измаиле", - процитировал слова Цигикал Слободян.



Также глава ГПСУ обсудил этот вопрос с городским главой Измаила, который заверил предоставлении поддержки.



Напомним. пограничники Харьковского отряда помешали незаконному вывозу в РФ кортика и более 130 банкнот 1917-1922 годов выпуска.



