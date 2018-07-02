В Измаиле будет развернуто отряд Морской охраны
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Государственная пограничная служба Украины развернет в Измаиле отряд Морской охраны. Об этом на своей странице в Facebook сообщает представитель ГПСУ Олег Слободян со ссылкой на главу Службы Петра Цигикала, который посетил Измаильский тренировочный центр морской охраны на Дунае, передает УНН.
"Сегодня имел возможность посетить Измаильский учебный тренировочный центр морской охраны и детально ознакомиться с обстановкой на Дунае. Недавно в Государственной пограничной службе было создано Региональное управление Морской охраны. Уверен, что такое решение позволит повысить наш потенциал в море и сделает управление морскими силами более гибким и эффективным. Во время визита в регион убедился, что отряд морской охраны должен быть и в Измаиле", - процитировал слова Цигикал Слободян.
Также глава ГПСУ обсудил этот вопрос с городским главой Измаила, который заверил предоставлении поддержки.
Напомним. пограничники Харьковского отряда помешали незаконному вывозу в РФ кортика и более 130 банкнот 1917-1922 годов выпуска.