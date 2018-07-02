В Ізмаїлі буде розгорнуто загін Морської охорони

"Сьогодні мав нагоду відвідати Ізмаїльський навчальний тренувальний центр Морської охорони та детально ознайомитися з обстановкою на Дунаї. Нещодавно в Державній прикордонній службі було створено Регіональне управління Морської охорони. Впевнений, що таке рішення дозволить підвищити наш потенціал на морі та зробить управління морськими силами більш гнучким та ефективним. Під час візиту в регіон впевнився, що загін морської охорони повинен бути і в Ізмаїлі", - процитував слова Цигикала Слободян.



Також голова ДПСУ обговорив це питання з міським головою Ізмаїла, який запевнив наданні підтримки.



Нагадаємо. прикордонники Харківського загону завадили незаконному вивезенню до РФ кортика та понад 130 банкнот 1917-1922 років випуску.



