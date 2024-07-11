В июне инфляция ускорилась до 4,8%. В НБУ назвали причины

В июне 2024 года потребительская инфляция в годовом измерении ускорилась до 4,8% с 3,3% в мае. Об этом свидетельствуют данные Госстата, передает УНН.

Как сообщили в НБУ, фактические темпы роста цен оказались лишь незначительно ниже прогноза в Инфляционном отчете за апрель 2024 года.

"Ускорение инфляции обусловлено, в частности, повышением тарифов на электроэнергию, существенным ростом цен на топливо, а также замедлением снижения цен на отдельные продукты питания (в частности яйца, сахар, муку и крупы и т.д.).

Усилилось и фундаментальное инфляционное давление, хотя динамика базовой инфляции соответствовала прогнозу (5,0% в годовом измерении в июне)", - говорится в сообщении.

По данным Нацбанка, ускорение базовой инфляции обусловлено как дальнейшим ростом расходов бизнеса на оплату труда и электроэнергию, так и определенным ухудшением инфляционных ожиданий, в частности из-за ослабления обменного курса гривни. Зато сдерживающими факторами были вторичные эффекты от удешевления сырых продовольственных товаров.

"Инфляция будет умеренно расти в последующие месяцы прежде всего из-за сохранения давления на расходы бизнеса, исчерпания эффектов значительных прошлогодних урожаев и ожидаемого повышения акцизов", - резюмировали в НБУ.

НБУ прогнозирует, что инфляция умеренно ускорится в следующие месяцы: что будет с ценами