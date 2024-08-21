В Ивано-Франковске сообщили о звуках взрывов

В городе Ивано-Франковск сообщили о звуках взрывов после того, как Воздушные силы ВСУ предупреждали о вражеском ударном дроне в направлении города, сейчас в области отбой воздушной тревоги, пишет УНН.

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"В Ивано-Франковске слышны звуки взрывов", - сообщило "Суспільне".

Перед этим ВС ВСУ сообщали о вражеском ударном БПЛА в направлении Ивано-Франковска.

Сейчас в области объявлен отбой угрозы ПБЛА и воздушной тревоги, как и в других регионах.

По данным мониторинговых каналов, атака БПЛА в Украине длилась 15 часов 30 минут.

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