россияне на рассвете атаковали Прикарпатье: обошлось без жертв и разрушений
Киев • УНН
Утром во время воздушной тревоги враг атаковал Ивано-Франковскую область. К счастью, обошлось без жертв и разрушений. Власти призывают не пренебрегать сигналами тревоги и благодарят защитников.
Утром во время воздушной тревоги российские войска атаковали Ивано-Франковскую область, обошлось без жертв и разрушений, сообщила в среду председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук, пишет УНН.
На рассвете во время воздушной тревоги враг атаковал нашу область. К счастью, обошлось без жертв и разрушений
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