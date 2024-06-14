В Ивано-Франковске на базе городского Центра предоставления административных услуг по улице Независимости, 9, открылся очередной центр рекрутинга украинской армии. Он стал 24 центром в Украине. Об этом сообщает Министерство обороны, передает УНН.

"В Ивано-Франковске на улице Независимости, 9, открылся 24-й в Украине центр рекрутинга украинской армии. Здесь граждане могут получить всю необходимую информацию, как присоединиться к Силам обороны Украины и рекрутироваться", - говорится в сообщении.

Центр открылся на базе городского Центра предоставления административных услуг.

Уполномоченный по вопросам рекрутинга Минобороны Алексей Бежевец рассказал, что в центре предоставляют информационно-консультационные услуги, помогают кандидатам найти подходящие вакансии и связаться с воинскими частями.

"Это о сервисе, это об информационно-консультационных услугах для людей. Это делается не только для государства, а для каждого человека. Как мужчины, так и женщины могут прийти сюда, пообщаться, задать вопрос об армии, о Силах обороны, включая пограничников, нацгвардейцев и другие воюющие подразделения. Наши рекрутеры объясняют, какие есть вакансии, как попасть в ту или иную часть, контактируют человека с частью", - сказал Бежевец.

Консультации также доступны по телефону 099 019 93 43.

Напомним

В каждом регионе Украины будет по крайней мере один центр вербовки в украинскую армию, с возможностью создания дополнительных центров в зависимости от демографических факторов и сотрудничества с местными властями.