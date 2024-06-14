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В Івано-Франківську відкрився 24-й центр рекрутингу української армії

В Івано-Франківську відкрився 24-й центр рекрутингу української армії

Київ • УНН

 • 25832 перегляди

В Івано-Франківську на вулиці Незалежності, 9 відкрився новий, 24-й в Україні, центр комплектування української армії, який надає інформаційно-консультаційні послуги громадянам щодо вступу до лав Збройних Сил України.

В Івано-Франківську на базі міського Центру надання адміністративних послуг по вулиці Незалежності, 9, відкрився черговий центр рекрутингу української армії. Він став 24 центром в Україні. Про це повідомляє Міністерство оборони, передає УНН.

"В Івано-Франківську на вулиці Незалежності, 9, відкрився 24-й в Україні центр рекрутингу української армії. Тут громадяни можуть отримати всю необхідну інформацію, як долучитися до Сил оборони України та рекрутуватися", - йдеться в повідомленні.

Центр відкрився на базі міського Центру надання адміністративних послуг.

Уповноважений з питань рекрутингу Міноборони Олексій Бежевець розповів, що в центрі надають інформаційно-консультаційні послуги, допомагають кандидатам знайти відповідні вакансії та зв’язатися з військовими частинами.

"Це про сервіс, це про інформаційно-консультаційні послуги для людей. Це робиться не тільки для держави, а для кожної людини. Як чоловіки, так і жінки можуть прийти сюди, поспілкуватися, задати питання про армію, про Сили оборони, включаючи прикордонників, нацгвардійців та інші воюючі підрозділи. Наші рекрутери пояснюють, які є вакансії, як потрапити в ту чи іншу частину, контактують людину з частиною", - сказав Бежевець.

Консультації також доступні за телефоном 099 019 93 43.

Нагадаємо

У кожному регіоні України буде принаймні один центр вербування в українську армію, з можливістю створення додаткових центрів в залежності від демографічних факторів і співпраці з місцевою владою.

Павло Башинський

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