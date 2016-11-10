В Ивано-Франковске задержали иностранца, подозреваемого в изнасиловании и ограблении

В полицию за помощью обратилась 35-летняя жительница областного центра. Женщина рассказала полицейским, что, находясь в ночном клубе, она встретила по виду знакомого мужчину, который в дальнейшем предложил провести ее домой. Заявительница без колебаний согласилась, а злоумышленник, в свою очередь, вывез ее за город и с применением физического насилия удовлетворил свою половую страсть неестественным способом. После того, угрожая физической расправой и предметом внешне похожим на пистолет, завладел ее золотыми украшениями на общую сумму около 60 тыс. грн, денежными средствами в сумме 1 тыс. грн и мобильным телефоном iPhone 6S.

В результате проведенных первоочередных мероприятий, полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 54-летний житель г. Варшава, Республики Польша, который преступным способом хотел обогатиться.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.187 (разбой) и по ч.1. ст.153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) Уголовного кодекса Украины. Мужчине объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения - содержание под стражей. Досудебное расследование продолжается.