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В Івано-Франківську затримали іноземця, якого підозрюють у зґвалтуванні та пограбуванні

В Івано-Франківську затримали іноземця, якого підозрюють у зґвалтуванні та пограбуванні

Київ • УНН

 • 5730 перегляди

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК. 10 листопада. УНН. Поліцейські, отримавши повідомлення про скоєння протиправних дій стосовно місцевої жительки, вжили оперативних заходів та встановили особу зловмисника, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласної поліції.

До правоохоронців за допомогою звернулась 35-річна жителька обласного центру. Жінка розповіла поліцейським, що, перебуваючи в нічному клубі, вона зустріла з вигляду знайомого чоловіка, який у подальшому запропонував провести її додому. Заявниця без вагань погодилась, а зловмисник, у свою чергу, вивіз її за межі міста та із застосуванням фізичного насильства задовільнив свою статеву пристрасть неприроднім способом. Після того, погрожуючи фізичною розправою та предметом зовні схожим на пістолет, заволодів її золотими прикрасами на загальну суму близько 60 тис. грн, грошовими коштами в сумі 1 тис. грн та мобільним телефоном iPhone 6S.

У результаті проведених першочергових заходів, поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 54-річний житель м.Варшава, Республіки Польща, який злочинним способом хотів збагатитися.

За цим фактом слідчими поліції розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.187 (розбій), та за ч.1. ст.153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом) Кримінального кодексу України. Наразі чоловікові оголошено про підозру у вчиненні злочину та обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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