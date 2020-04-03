В Ивано-Франковске в роддоме подтверждены три заболевания коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Ивано-Франковске в городском роддоме у трех человек лабораторно подтверждено заболевание COVID-19. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив при обращении на своей странице в Facebook, передает УНН.
"В городском родильном центре после того трагического случая, когда женщина умерла с подозрением на коронавирус, мы проводим массовое тестирование, как медиков, как и пациентов. Сделано 110 тестов, из них 5 положительных, трое ПЦР системой были подтверждены. Эти люди на изоляции, они в нормальном состоянии. Продолжаем дальше тестирования", - отметил Марцинкив.
Напомним, в Ивано-Франковске в роддоме подтвердили коронавирус у еще одной женщины, ее состояние удовлетворительное.