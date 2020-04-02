В Івано-Франківську у пологовому будинку підтвердили коронавірус у ще однієї жінки
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Івано-Франківську у пологовому будинку підтвердили коронавірус у ще однієї жінки, її стан задовільний. Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків під час звернення на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Учора у міському клінічному перинатальному центрі отримали підтвердження ПЛР-результатів вагітної жінки, яка лікується з пневмонією, двічі експрес-тест був від’ємний, проте було прийнято рішення про забір матеріалу на ПЛР, і він виявився позитивним. Стан вагітної задовільний, вона була ізольована від самого поступлення”, — зазначив міський голова.
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Нагадаємо, в Івано-Франківську у породіллі, яка померла після того, як в неї різко піднялася температура, діагностували коронавірус.