У померлої породіллі на Прикарпатті підтвердили коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. У Івано-Франківську у породіллі, яка вчора померла після того, як в неї різко піднялася температура, діагностували коронавірус. Про це мер міста Руслан Марцінків заявив у своєму відеозверненні на Facebook, передає УНН.
"Сьогодні у нашій області ми маємо підтверджений 41 випадок (коронавірусу - ред.), з них 3 - летальні. Вчора було підтверджені 5 випадків, з них один летальний. Мова про ту жінку, яка померла у пологовому будинку: на жаль, підтверджений коронавірус. Зараз в обласному перинатальному центрі працюють над тим, що робити далі, які заходи робити далі", - зазначив він.
Нагадаємо, в Івано-Франківській області померла породілля після того, як у неї піднялась температура. Жінка не так давно повернулась із Польщі.