В умершей роженицы на Прикарпатье подтвердили коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Ивано-Франковске у роженицы, которая вчера умерла после того, как в нее резко поднялась температура, диагностировали коронавирус. Об этом мэр города Руслан Марцинкив заявил в своем видеообращении на Facebook, передает УНН.
"Сегодня в нашей области мы имеем подтвержден 41 случай (коронавируса - ред.), из них 3 - летальные. Вчера было подтверждены 5 случаев, из них один летальный. Речь о той женщине, которая умерла в роддоме: к сожалению, подтвержденный коронавирус. Сейчас в областном перинатальном центре работают над тем, что делать дальше, какие меры делать дальше", - отметил он.
Напомним, в Ивано-Франковской области умерла роженица после того, как у нее поднялась температура. Женщина не так давно вернулась из Польши.