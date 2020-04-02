На Дніпропетровщині виявили два нових випадки коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. На Дніпропетровщині – два нових випадки захворювання на COVID-19. Коронавірус підтвердили у мешканців Кривого Рогу та Новомосковська. Лабораторні дослідження показали позитивний результат. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко, передає УНН із посиланням на пресслужбу ОДА.
За даними ОДА, загалом у Дніпропетровській області лабораторно підтвердили вже 12 випадків коронавірусу. Одужала 1 людина.
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Нагадаємо, в Україні зафіксовано вже 804 випадки COVID-19.