В Днепропетровской области обнаружили два новых случая коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Днепропетровской области - два новых случая заболевания COVID-19. Коронавирус подтвердили у жителей Кривого Рога и Новомосковска. Лабораторные исследования показали положительный результат. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГА.
По данным ОГА, всего в Днепропетровской области лабораторно подтвердили уже 12 случаев коронавируса. Выздоровел 1 человек.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ВСУ зарегистрировали еще один случай COVID-19
Напомним, в Украине зафиксировано уже 804 случая COVID-19.