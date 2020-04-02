В Ивано-Франковске в роддоме подтвердили коронавирус у еще одной женщины
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Ивано-Франковске в роддоме подтвердили коронавирус в еще одной женщины, ее состояние удовлетворительное. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив в обращении на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Вчера в городском клиническом перинатальном центре получили подтверждение ПЦР-результатов беременной женщины, которая лечится с пневмонией, дважды экспресс-тест был отрицательный, однако было принято решение о заборе материала на ПЦР, и он оказался положительным. Состояние беременной удовлетворительное, она была изолирована от самого поступления", - отметил городской голова.
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Напомним, в Ивано-Франковске у роженицы, которая умерла после того, как у нее резко поднялась температура, диагностировали коронавирус.