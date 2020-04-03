В Івано-Франківську у пологовому будинку підтверджено три захворювання на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. В Івано-Франківську у міському пологовому будинку у трьох людей лабораторно підтверджено захворювання на COVID-19. Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків під час звернення на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"У міському пологовому центрі після того трагічного випадку, коли жінка померла з підозрою на коронавірус, ми проводимо масове тестування, як медиків, як і пацієнтів. Зроблено 110 тестів, з них 5 позитивних, троє ПЛР системою було підтверджено. Ці люди є на ізоляції, вони у нормальному стані. Продовжуємо далі тестування", - зазначив Марцінків.
Нагадаємо, у Івано-Франківську у пологовому будинку підтвердили коронавірус у ще однієї жінки, її стан задовільний.