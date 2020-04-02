В Ивано-Франковске умерла еще одна роженица: есть подозрение на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Ивано-Франковске умерла роженица, при вскрытии установили, что у нее пневмония, а значит есть подозрение на коронавирус. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив в обращении на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Вчера в военно-клиническом перинатальном центре скоропостижно скончалась беременная женщина, срок беременности 35-36 недель. В течение десяти минут врачем-анестезиологом была оказана помощь, проведено родоразрешение. Ребенок сейчас находится в реанимации под круглосуточным наблюдением врачей, состояние ребенка средней тяжести. Сегодня во время проведения вскрытия заподозрили пневмонию, а следовательно установлено подозрение на коронавирус", - отметил городской голова.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Ивано-Франковске в роддоме подтвердили коронавирус у еще одной женщины
Напомним, в Ивано-Франковске у роженицы, которая умерла после того, как у нее резко поднялась температура, диагностировали коронавирус.