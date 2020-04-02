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В Івано-Франківську померла ще одна породілля: є підозра на коронавірус

В Івано-Франківську померла ще одна породілля: є підозра на коронавірус

Київ • УНН

 • 23532 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. В Івано-Франківську померла породілля, під час розтину встановили, що в неї пневмонія, а отже є підозра на коронавірус. Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків під час звернення на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Вчора у військово-клінічному перинатальному центрі раптово померла вагітна жінка, термін вагітності 35-36 тижнів. Протягом десяти хвилин лікарями-анестезіологами була надана допомога, проведено родорозрішення. Дитина зараз перебуває у реанімації під цілодобовим спостереженням лікарів, стан дитини середньої важкості. Сьогодні під час проведення розтину запідозрено пневмонію, а отже встановлено підозру на коронавірус”, — зазначив міський голова.

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Нагадаємо, у Івано-Франківську у породіллі, яка померла після того, як в неї різко піднялася температура, діагностували коронавірус.

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