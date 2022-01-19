В Ивано-Франковской области обнаружили "Омикрон"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. В Ивано-Франковской области зафиксировали штамм коронавируса "Омикрон". Об этом в Facebook сообщил главный санитарный врач региона Руслан Савчук, информирует УНН.
Детали
По словам Савчука, из Центра общественного здоровья Минздрава Украины пришли результаты тестов, которые делали для определения наличия мутации коронавируса.
"В 30-ти направленных образцах наряду с циркулирующим (доминирующим) штаммом Delta в 13-ти образцах обнаружен штамм Omicron", — говорится в сообщении.
Контекст
25 ноября в ЮАР зафиксировали новый штамм коронавируса — B.1.1.529. Всемирная организация здравоохранения назвала его греческой буквой Omicron.