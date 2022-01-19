В Івано-Франківській області виявили "Омікрон"

Деталі

За словами Савчука, з Центру громадського здоров'я МОЗ України надійшли результати тестів, які робили для визначення наявності мутації коронавірусу.

"У 30-ти направлених зразках поряд з циркулюючим (домінуючим) штамом Delta в 13-ти зразках виявлено штам Omicron", — ідеться у повідомленні.

Контекст

25 листопада у ПАР зафіксували новий штам коронавірусу — B.1.1.529. Всесвітня організація охорони здоров'я назвала його грецькою літерою Omicron.