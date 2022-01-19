В Івано-Франківській області виявили "Омікрон"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. В Івано-Франківській області зафіксували штам коронавірусу "Омікрон". Про це у Facebook повідомив головний санітарний лікар регіону Руслан Савчук, інформує УНН.
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За словами Савчука, з Центру громадського здоров'я МОЗ України надійшли результати тестів, які робили для визначення наявності мутації коронавірусу.
"У 30-ти направлених зразках поряд з циркулюючим (домінуючим) штамом Delta в 13-ти зразках виявлено штам Omicron", — ідеться у повідомленні.
Контекст
25 листопада у ПАР зафіксували новий штам коронавірусу — B.1.1.529. Всесвітня організація охорони здоров'я назвала його грецькою літерою Omicron.